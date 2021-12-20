В Івано-Франківській області чоловік облив себе бензином і підпалив

20:33 12 квітень Київ, Україна

Житель села Поточище Івано-Франківської області облив себе бензином і підпалив, таким чином чоловік намагався звести рахунки з життям.

Постраждалого госпіталізували в районну лікарню з опіками, повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.



Подія трапилася в неділю, 11 квітня, на території домогосподарства, де чоловік проживає.



Його госпіталізували в районний лікувальний заклад. У потерпілого діагностували термічні опіки 3-4 ступеня тяжкості голови, верхніх кінцівок, шиї, спини, грудної клітки, больовий шок 3-4 ступеня.