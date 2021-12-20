В Івано-Франківській області кіберполіціянти попалися на хабарі

18:52 09 квітень Київ, Україна

Два співробітники відділу протидії кіберзлочинності Нацполіції вимагали "винагороду" за повернення вилучених у рамках кримінального провадження грошових коштів.



Про це повідомляє пресслужба Офісу Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора



За даними слідства, старший лейтенант і капітан поліції вимагали 150 тисяч гривень від потерпілих в кримінальному провадженні за фактом шахрайства. Неправомірна вигода призначалася за повернення вилучених у рамках кримінального провадження грошових коштів в сумі 900 тисяч гривень, які шахраї переказали з їхніх рахунків.

Поліціянтів затримали після отримання грошових коштів. Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру і обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.



Також перевіряється причетність інших співробітників поліції до скоєння злочину.