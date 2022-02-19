В Івано-Франківську з'ясовують причину падіння підлітка з вікна

07:16 24 травень Київ, Україна

В Івано-Франківську під час падіння з 10-метрової висоти, дівчинка-підліток отримала серйозні травми. Дівчинка госпіталізована, обставини падіння з'ясовуються.

Про це повідомила Нацполіція.



Зазначено, що в неділю, близько 21:00 в поліцію надійшло повідомлення про падіння дівчини з вікна багатоповерхівки на вулиці Галицька. Неповнолітню госпіталізували в медичний заклад з численними травмами.



"Після перевірки буде дана правова кваліфікація події. На місці правоохоронці проводять всі необхідні слідчі дії і з'ясовують деталі цього інциденту", - йдеться в повідомленні