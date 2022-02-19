В Івано-Франківську з'ясовують причину падіння підлітка з вікна

В Івано-Франківську під час падіння з 10-метрової висоти, дівчинка-підліток отримала серйозні травми. Дівчинка госпіталізована, обставини падіння з'ясовуються.
Про це повідомила Нацполіція.
Зазначено, що в неділю, близько 21:00 в поліцію надійшло повідомлення про падіння дівчини з вікна багатоповерхівки на вулиці Галицька. Неповнолітню госпіталізували в медичний заклад з численними травмами.
"Після перевірки буде дана правова кваліфікація події. На місці правоохоронці проводять всі необхідні слідчі дії і з'ясовують деталі цього інциденту", - йдеться в повідомленні
Зазначено, що в неділю, близько 21:00 в поліцію надійшло повідомлення про падіння дівчини з вікна багатоповерхівки на вулиці Галицька. Неповнолітню госпіталізували в медичний заклад з численними травмами.
"Після перевірки буде дана правова кваліфікація події. На місці правоохоронці проводять всі необхідні слідчі дії і з'ясовують деталі цього інциденту", - йдеться в повідомленні
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