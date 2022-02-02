В Івано-Франківську ліквідовано масштабну пожежу на складах

17:55 12 травень Київ, Україна

В Івано-Франківську виникла масштабна пожежа. Площа загоряння становила близько 1500 м кв. Силами співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) пожежа була ліквідована.



Про це повідомляє пресслужба ДСНС області.

"12 травня о 13:10 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Польовій у місті Івано-Франківськ. Вже через 6 хвилин після отримання повідомлення до місця виклику прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи. Однак, через несвоєчасне повідомлення і суттєві порушення правил пожежної безпеки на об'єкті, будівля вже була повністю охоплена вогнем. Площа пожежі становила близько 1500 м кв. Гасіння ускладнювалося високим пожежним навантаженням", - йдеться в повідомленні.

Завдяки професіоналізму пожежників вдалося запобігти перекиданню вогню і врятувати 5 сусідніх складських будівель.



До гасіння пожежі було залучено 43 особи особового складу та 10 одиниць техніки ДСНС.