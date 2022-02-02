В Івано-Франківську ліквідовано масштабну пожежу на складах

В Івано-Франківську виникла масштабна пожежа. Площа загоряння становила близько 1500 м кв. Силами співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) пожежа була ліквідована.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС області.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС області.
Завдяки професіоналізму пожежників вдалося запобігти перекиданню вогню і врятувати 5 сусідніх складських будівель.
До гасіння пожежі було залучено 43 особи особового складу та 10 одиниць техніки ДСНС.
До гасіння пожежі було залучено 43 особи особового складу та 10 одиниць техніки ДСНС.
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