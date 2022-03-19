В Івано-Франківській області госпіталізовано 10 осіб з ознаками ГКІ

На Івано-Франківщині в інфекційну лікарню доставлено 10 осіб з попереднім діагнозом - гостра кишкова інфекція (ГКІ).
Про це повідомляє пресслужба ДСНС в понеділок, 21 червня.
Напередодні вони були госпіталізовані в інфекційне відділення Богородчанської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом - гостра кишкова інфекція.
Стан здоров'я середнього ступеня тяжкості. Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.
Серед постраждалих шестеро підлітків і четверо дорослих. Всі вони - жителі села Саджава, які 17 червня перебували в готельно-розважальному комплексі в селі Діброва.
Напередодні вони були госпіталізовані в інфекційне відділення Богородчанської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом - гостра кишкова інфекція.
Стан здоров'я середнього ступеня тяжкості. Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.
Серед постраждалих шестеро підлітків і четверо дорослих. Всі вони - жителі села Саджава, які 17 червня перебували в готельно-розважальному комплексі в селі Діброва.
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