В Івано-Франківській області госпіталізовано 10 осіб з ознаками ГКІ

09:56 21 червня Київ, Україна

На Івано-Франківщині в інфекційну лікарню доставлено 10 осіб з попереднім діагнозом - гостра кишкова інфекція (ГКІ).

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в понеділок, 21 червня.



Напередодні вони були госпіталізовані в інфекційне відділення Богородчанської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом - гостра кишкова інфекція.



Стан здоров'я середнього ступеня тяжкості. Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.



Серед постраждалих шестеро підлітків і четверо дорослих. Всі вони - жителі села Саджава, які 17 червня перебували в готельно-розважальному комплексі в селі Діброва.