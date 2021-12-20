В Італії літній професор убив доглядальницю з України

12:21 16 грудень Київ, Україна

В Італії, у місті Торре-Аннунціата місцевий житель із невстановлених причин застрелив доглядальницю своєї сестри, 67-річну громадянку України.
 
Про це повідомляють італійські ЗМІ.

Як повідомляється, причини, через яку італієць застрелив доглядальницю своєї сестри, наразі невідомі.

Українку вбив 81-річний професор. На місце події прибули поліціянти, які почали слідство за фактом трагедії.

Українку знайшли мертвою у калюжі крові. Медики, що прибули на місце трагедії, констатували смерть жінки.
 
Фото: В Италии пожилой профессор убил сиделку из Украины