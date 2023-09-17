В Італії винищувач зазнав аварії і впав на автомобілі. Загинула дитина

12:26 17 вересня Київ, Україна

Жахлива катастрофа сталася в Італії. Позаштатна ситуація сталася під час злету реактивного винищувача Aermacchi MB-339-PAN. В результаті літак втратив керування і впав на автомобілі. Під час цієї катастрофи загинула п'ятирічна дівчинка. Про це 16 вересня повідомило видання La Stampa.

Зазначається, що катастрофа сталася в Турині близько 15:30 за київським часом: літак втратив висоту, а потім упав на землю, врізавшись у кілька автомобілів. Пілот встиг катапультуватись в останній момент.

В одній із машин знаходилася родина. П'ятирічна дівчинка загинула, а її старший 12-річний брат отримав серйозні опіки та був госпіталізований. Батько та мати дітей також направлені до лікарні.

За словами пілота, можливою причиною катастрофи могло стати потрапляння птаха до двигуна літака, триває розслідування.

Як повідомлялося, нещодавно в Туреччині частина винищувача впала на автомобілі, які постраждали немає.

Нагадаємо, 28 серпня в Саудівській Аравії зазнав катастрофи винищувач Tornado. Два члени екіпажу катапультувалися та вижили.