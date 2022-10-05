В Іспанії закрили справу про екстрадицію проросійського блогера Анатолія Шарія до України – ЗМІ

19:20 04 жовтня Київ, Україна

Суд в Іспанії закрив справу про екстрадицію проросійського блогера Анатолія Шарія до України, оскільки, за даними правоохоронців, той залишив територію країни.



Про це пишуть росЗМІ, у розпорядженні яких нібито виявилося відповідне судове рішення.



Російські медіа уточнюють, що суд також прийняв рішення повідомити Інтерпол, МЗС та Мін'юст Іспанії про припинення судового розгляду щодо Шарія.



Нагадаємо, що блогера затримано 4 травня в іспанському місті Таррагона, де він жив на той час. Згодом іспанський суд відпустив його під підписку про невиїзд.



В Україні Шарія підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111 – "Державна зрада"

ст. 161 – “Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак”.

Судитиме чоловіка український суд, коли його передадуть Україні.



За версією правоохоронців, блогер почав вести протиправну діяльність на шкоду нацбезпеці в інформаційній сфері 2012 року. Його метою були загострення та дестабілізація суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних та міжконфесійних конфліктів.