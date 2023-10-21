В Іспанії іноземець 20 разів "падав із серцевим нападом", отримавши рахунок у ресторані

10:08 21 жовтня Київ, Україна

Іспанське місто Аліканте приваблює масу туристів з Америки та Європи. Саме це місце уподобав литовський турист. Як повідомляє іспанське видання 20 minutos, винахідливий іноземець близько 20 разів непритомнів, симулюючи серцеві напади у фешенебельних ресторанах, щоб не оплачувати рахунок.

Зазначається, що 50-річний литовець Айдас Дж. замовляв страву з морепродуктів із келихом віскі, а також любив ensaladilla rusa – іспанський варіант салату олів'є.

В Іспанії чоловіка сприймають як "типового російського туриста", хоча насправді він є громадянином Литви. Чоловік добре одягнений, тому офіціанти обслуговують його, вважаючи, що він має гроші, щоб заплатити.

Видання пише, що Айдас не розмовляє іспанською - хоча, здається, його розуміє. Вперше за симулювання серцевого нападу для уникнення плати за рахунком його затримали у листопаді 2022 року. І з того часу він 20 разів вдавався до такого обману в ресторанах.

Чоловік зазвичай діє за тією ж схемою. Востаннє його затримали після спроби залишити ресторан El Buen Comer в історичному центрі з неоплаченим рахунком 34,85 євро. Коли його зупинили працівники закладу, той сказав, що йде до готелю по гроші. Але, отримавши відмову, чоловік упав на землю і вдав, що йому погано. Втім, працівники ресторану впізнали чоловіка та викликали поліцію.

Правоохоронці також уже впізнають місцевого порушника. Відносно нього призначили розгляд справи про злочин невеликої тяжкості – шахрайство.

Раніше повідомлялося, що англієць роками симулював рак, щоб маніпулювати коханій. Він також бив жінку, заявляючи, що агресія – побічна дія таблеток.

Також повідомлялося, що таксиста звільнили за симуляцію серцевого нападу заради грошей. Водій спочатку хотів вимкнути лічильник, щоб отримав більше за подорож, а потім розіграв напад.