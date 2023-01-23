В Іспанії експлуатували українських біженців - ЗМІ

09:46 23 січня Київ, Україна

Правоохоронці в Іспанії розкрили злочинну мережу, яка займалася експлуатацією праці українських біженців на нелегальному виробництві цигарок, а також протизаконно ввозила великі обсяги тютюну.



Про це пише DW.



Повідомляється, що під час розслідування, в якому брав участь Європол, у різних регіонах Іспанії затримано 27 осіб, конфісковано 10 т тютюнового листя та 3,5 млн пачок цигарок, дорогі автомобілі та коштовності на загальну суму 37,5 млн євро.



Згідно з цією інформацією, люди, які втекли з України, працювали на трьох нелегальних тютюнових фабриках і проживали у вкрай складних умовах у тимчасових притулках.



Фабрики в регіоні Ла-Ріоха на півночі Іспанії, а також у Севільї та Валенсії були оснащені машинами "з передовими технологіями" і могли виготовляти по 540 тисяч пачок цигарок на день. Продукція продавалася по всій Іспанії та інших країнах.



Ватажки злочинної мережі проживали у розкішних умовах на морському курорті Марбелья, вони підозрюються у відмиванні грошей у великих розмірах.