В Іспанії експлуатували українських біженців - ЗМІ

Правоохоронці в Іспанії розкрили злочинну мережу, яка займалася експлуатацією праці українських біженців на нелегальному виробництві цигарок, а також протизаконно ввозила великі обсяги тютюну.
Про це пише DW.
Повідомляється, що під час розслідування, в якому брав участь Європол, у різних регіонах Іспанії затримано 27 осіб, конфісковано 10 т тютюнового листя та 3,5 млн пачок цигарок, дорогі автомобілі та коштовності на загальну суму 37,5 млн євро.
Згідно з цією інформацією, люди, які втекли з України, працювали на трьох нелегальних тютюнових фабриках і проживали у вкрай складних умовах у тимчасових притулках.
Фабрики в регіоні Ла-Ріоха на півночі Іспанії, а також у Севільї та Валенсії були оснащені машинами "з передовими технологіями" і могли виготовляти по 540 тисяч пачок цигарок на день. Продукція продавалася по всій Іспанії та інших країнах.
Ватажки злочинної мережі проживали у розкішних умовах на морському курорті Марбелья, вони підозрюються у відмиванні грошей у великих розмірах.
Про це пише DW.
Повідомляється, що під час розслідування, в якому брав участь Європол, у різних регіонах Іспанії затримано 27 осіб, конфісковано 10 т тютюнового листя та 3,5 млн пачок цигарок, дорогі автомобілі та коштовності на загальну суму 37,5 млн євро.
Згідно з цією інформацією, люди, які втекли з України, працювали на трьох нелегальних тютюнових фабриках і проживали у вкрай складних умовах у тимчасових притулках.
Фабрики в регіоні Ла-Ріоха на півночі Іспанії, а також у Севільї та Валенсії були оснащені машинами "з передовими технологіями" і могли виготовляти по 540 тисяч пачок цигарок на день. Продукція продавалася по всій Іспанії та інших країнах.
Ватажки злочинної мережі проживали у розкішних умовах на морському курорті Марбелья, вони підозрюються у відмиванні грошей у великих розмірах.
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