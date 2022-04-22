В Ірпені окупанти на очах у дівчини зґвалтували її матір та сестру. Дівчина чотири дні жила з їхніми трупами

17:04 22 квітня Київ, Україна

Щодня надходять нові свідчення жахливих злочинів рашистів, скоєних раніше окупованих територіях.

Одну з найжахливіших історій 17-річної дівчини з Ірпеня, з її дозволу, розповіла омбудсмен Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, на спеціальну телефонну лінію Уповноваженого з надання конфіденційної психологічної допомоги звернулися дівчина 17 років, яка розповіла, що на її очах троє російських військових зґвалтували матір та 15-річну сестру. Обидві померли від отриманих травм. Дівчина у стані психологічного шоку чотири дні прожила в одному будинку з їхніми трупами.

Дівчина розповів, що солдати били та ґвалтували її рідних з особливою жорстокістю.. Після звільнення міста від російської окупації вона змогла дістатися бабусі, після чого повідомила про злочин на телефонну лінію психологічної допомоги.