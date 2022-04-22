В Ірпені окупанти на очах у дівчини зґвалтували її матір та сестру. Дівчина чотири дні жила з їхніми трупами

17:04 22 квітня Київ, Україна

Щодня надходять нові свідчення жахливих злочинів рашистів, скоєних раніше окупованих територіях.
 
Одну з найжахливіших історій 17-річної дівчини з Ірпеня, з її дозволу, розповіла омбудсмен Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.
 
За її словами, на спеціальну телефонну лінію Уповноваженого з надання конфіденційної психологічної допомоги звернулися дівчина 17 років, яка розповіла, що на її очах троє російських військових зґвалтували матір та 15-річну сестру. Обидві померли від отриманих травм. Дівчина у стані психологічного шоку чотири дні прожила в одному будинку з їхніми трупами.
 
Дівчина розповів, що солдати били та ґвалтували її рідних з особливою жорстокістю.. Після звільнення міста від російської окупації вона змогла дістатися бабусі, після чого повідомила про злочин на телефонну лінію психологічної допомоги.
«Вона розповіла, що поки що вбивали рідних, її тримали і не чіпали, „бо я потвора“. Сказали: „живи та передай іншим“», — наводить слова дівчини Денисова. Нині із підлітком працюють психологи.
 
 
 
 
 