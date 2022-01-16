В Ірпені чоловік після побачення викрав автомобіль дівчини

08:46 14 січень Київ, Україна

Поліціянти Бучанського району затримали 20-річного мешканця селища Блиставиця, який викрав автомобіль своєї подруги.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.



Так, 13 січня близько 12:00 до поліції зателефонувала занепокоєна молода жінка і повідомила, що з паркування біля будинку зник її автомобіль.



На місце події прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції. На пошуки авто одразу були орієнтовані всі правоохоронці та патрулі Бучанського району. За лічені години автомобіль було знайдено правоохоронцями.



Поліціянти затримали зловмисника відповідно до ст. 208 КПК України. Відомо, що чоловік раніше залучався до кримінальної відповідальності.



За цим фактом поліціянти відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від п'яти до восьми років із конфіскацією майна або без такої.