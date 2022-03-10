В Ірпені іноземні журналісти врятувалися з-під обстрілів та вивели групу місцевих жителів

Автомобіль іноземних журналістів із позначкою "Преса" очолив евакуаційну колону з міста Ірпінь на Київщині, попрямував на окупантів та врятував групу цивільних українців з-під обстрілу.
Про це Національну спілку журналістів України (НСЖУ) поінформував журналіст британського панарабського телеканалу AlAraby TV, керівник турецького представництва Аднан Кен Атейтерккмен.
Поки що журналісти в безпеці в Києві. Атейтеркмен назвав дивом свій порятунок разом із 20 українцями, адже вони наважилися їхати колоною прямо на блок-пост російських військових.
За словами журналіста, він з колегами прожив чотири доби в облозі в локації приблизно за 2 кілометри від Ірпеня. Весь цей час вони чекали на гуманітарні організації або Червоний Хрест, але ті не змогли дістатися до них через російські блок-пости.
Поки що журналісти в безпеці в Києві. Атейтеркмен назвав дивом свій порятунок разом із 20 українцями, адже вони наважилися їхати колоною прямо на блок-пост російських військових.
За словами журналіста, він з колегами прожив чотири доби в облозі в локації приблизно за 2 кілометри від Ірпеня. Весь цей час вони чекали на гуманітарні організації або Червоний Хрест, але ті не змогли дістатися до них через російські блок-пости.
Дорогою до Києва вони бачили багато знищених цивільних автомобілів, трупи мирних жителів біля дороги. Десь за кілометр від початку шляху російські солдати перекрили колоні шлях.
Після обшуків автомобілів колони всім дозволили перетнути блок-пост і рухатися далі. Приблизно за 2 кілометри машини дісталися блок-поста української армії.
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