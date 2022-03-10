В Ірпені іноземні журналісти врятувалися з-під обстрілів та вивели групу місцевих жителів

15:13 09 березень Київ, Україна

Автомобіль іноземних журналістів із позначкою "Преса" очолив евакуаційну колону з міста Ірпінь на Київщині, попрямував на окупантів та врятував групу цивільних українців з-під обстрілу.





Поки що журналісти в безпеці в Києві. Атейтеркмен назвав дивом свій порятунок разом із 20 українцями, адже вони наважилися їхати колоною прямо на блок-пост російських військових.



За словами журналіста, він з колегами прожив чотири доби в облозі в локації приблизно за 2 кілометри від Ірпеня. Весь цей час вони чекали на гуманітарні організації або Червоний Хрест, але ті не змогли дістатися до них через російські блок-пости. Про це Національну спілку журналістів України (НСЖУ) поінформував журналіст британського панарабського телеканалу AlAraby TV, керівник турецького представництва Аднан Кен Атейтерккмен.Поки що журналісти в безпеці в Києві. Атейтеркмен назвав дивом свій порятунок разом із 20 українцями, адже вони наважилися їхати колоною прямо на блок-пост російських військових.За словами журналіста, він з колегами прожив чотири доби в облозі в локації приблизно за 2 кілометри від Ірпеня. Весь цей час вони чекали на гуманітарні організації або Червоний Хрест, але ті не змогли дістатися до них через російські блок-пости.

Ми вирішили ризикнути, тому що не могли більше там залишатися без їжі, електрики, інтернету, зв'язку, води. Ми обговорювали, що нам робити, і нарешті прийняли рішення з близько 20 цивільними ризикнути і поїхати дорогою від нашої локації до Києва. Ми мали машини, тому ми сформували колону. Я і мій колега Хабіп були на початку колони в машині з позначкою "Преса" та білим прапором", - розповів Атейтеркмен.

Дорогою до Києва вони бачили багато знищених цивільних автомобілів, трупи мирних жителів біля дороги. Десь за кілометр від початку шляху російські солдати перекрили колоні шлях.

“Вони запитали нас про наш напрям, і ми повідомили, що журналісти, з нами цивільні, і ми їдемо до Києва. У мене, мого колеги Хабіба та нашого водія, який є громадянином України, перевірили документи та прескартки”, – уточнив журналіст.

Після обшуків автомобілів колони всім дозволили перетнути блок-пост і рухатися далі. Приблизно за 2 кілометри машини дісталися блок-поста української армії.