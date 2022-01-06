В Індії впала п'ятиповерхівка

17:13 25 серпень Київ, Україна

У центрі міста Махад поблизу індійської ділової столиці Мумбаї, сталося обвалення п'ятиповерхового житлового будинку. Відомо про одного загиблого і сімнадцяти травмованих. Близько сімдесяти людей залишаються під завалами.

"Я вважаю, що під час обвалення всередині будівлі перебувало від 100 до 125 осіб", - повідомив місцевий депутат Бхаратшет Маруті Гогавале.

На місце події прибули три групи Національних сил реагування на стихійні лиха. Рятувальники і місцеві жителі витягли з-під уламків близько 30 осіб. За даними поліцейського управління західного штату Махараштра, в будинку налічувалося близько 47 квартир. Владі ще належить встановити причину обвалення і кількість постраждалих.



Старі і старі конструкції і незаконні споруди в Індії часто призводять до обвалення. Як правило, це відбувається під час проливного дощу. За останньою інформацією Національного бюро даних про злочинності, в 2017 році в Індії в результаті обвалення 1 161 будівлі загинуло близько 1 200 осіб.