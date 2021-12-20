У храм в Хмельницькій області повернули цінні ікони

20:06 29 липень Київ, Україна

Завдяки злагодженій роботі правоохоронних органів, в храм Успіння Пресвятої Богородиці, що в селі Петрашівка Хмельницької області, повернулися три ікони, найцінніша з них - ікона Успіння Пресвятої Богородиці, на честь якої і названо храм.

Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Тернопільській області.

"Три старовинні ікони повернули тернопільські поліцейські в храм Успіння Пресвятої Богородиці, що в селі Петрашівка Хмельницької області. Знову звернутися до них з молитвами віруючі мали можливість вже 28 липня, під час урочистої святкової літургії ", - йдеться в повідомленні.

Так, в травні цього року тернопільським правоохоронцям і працівникам прокуратури вдалося затримати сімох учасників злочинної групи, які викрадали цінності з храмів і монастирів в Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Львівській та Чернігівській областях. У злочинців виявили понад 500 таких творів сакрального мистецтва, більшість з яких датовані 17-19 століттями.

Відзначається, що поліцейські досі встановлюють всіх власників церковної атрибутики, вилученої під час обшуків.



Завдяки інформації, розміщеної на відомчому сайті, три ікони дізнався священик з Хмельницької області. Він відразу зв'язався з поліцейськими і разом з адвокатом відправився в Тернопільську область.

"Ікони, які передавалися з покоління в покоління, безсоромно вкрали з церкви ще в 2015 році, - розповідає настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці Віктор Галкін. - Найцінніша з них - ікона Успіння Пресвятої Богородиці, на честь якої і названо наш храм".

Нагадаємо, що в травні в Україні затримали міжрегіональну банду, яка протягом двох років викрадала ікони з церков.



