У Хмельницькому підпалили волосся та обличчя 18-річної трансгендерної дівчини

У Хмельницькому біля одного з місцевих клубів підпалили волосся та обличчя 18-річної трансгендерної дівчини.
Про це потерпіла повідомила у своєму Інстаграмі. Інформацію також підтвердили у правозахисному ЛГБТ-центрі "Наш світ".
Напад стався 27 листопада. Як зазначила в одній зі своїх інстаграм-сториз потерпіла, вона відпочивала у місцевому клубі. Там довідалися, що вона трансгендерна дівчина. Коли на вході до закладу потерпіла натиснула на запальничку, щоб прикурити цигарку, невідомий чоловік бризнув у неї з газового балончика. У дівчини загорілося волосся. Після цього зловмисник ще раз бризнув у неї з балончика.
Потерпіла також одержала опіки обличчя. В цей час вона знаходиться на стаціонарному лікуванні. Дівчина також видалила свої облікові записи в соціальних мережах і відмовляється спілкуватися зі ЗМІ. Мабуть, вона боїться погроз.
За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією за ст. 125 Кримінального кодексу України ("Умисне легке тілесне ушкодження"). Поліція встановлює обставини події та вивчає відео з камер спостереження поряд із нічним клубом.
В Україні ЛГБТ-люди систематично стають жертвами нападів та цькування через свою сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність. За словами правозахисників, правоохоронці майже ніколи не кваліфікують такі напади як злочини ненависті, а чинне законодавство не пристосоване для ефективного розслідування подібних інцидентів.
Про це потерпіла повідомила у своєму Інстаграмі. Інформацію також підтвердили у правозахисному ЛГБТ-центрі "Наш світ".
Напад стався 27 листопада. Як зазначила в одній зі своїх інстаграм-сториз потерпіла, вона відпочивала у місцевому клубі. Там довідалися, що вона трансгендерна дівчина. Коли на вході до закладу потерпіла натиснула на запальничку, щоб прикурити цигарку, невідомий чоловік бризнув у неї з газового балончика. У дівчини загорілося волосся. Після цього зловмисник ще раз бризнув у неї з балончика.
Потерпіла також одержала опіки обличчя. В цей час вона знаходиться на стаціонарному лікуванні. Дівчина також видалила свої облікові записи в соціальних мережах і відмовляється спілкуватися зі ЗМІ. Мабуть, вона боїться погроз.
За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією за ст. 125 Кримінального кодексу України ("Умисне легке тілесне ушкодження"). Поліція встановлює обставини події та вивчає відео з камер спостереження поряд із нічним клубом.
В Україні ЛГБТ-люди систематично стають жертвами нападів та цькування через свою сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність. За словами правозахисників, правоохоронці майже ніколи не кваліфікують такі напади як злочини ненависті, а чинне законодавство не пристосоване для ефективного розслідування подібних інцидентів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі