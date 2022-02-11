У Хмельницькій області понад 50 смертельних ДТП

У Хмельницькій області з початку 2020 року статистика нараховує понад 200 дорожньо-транспортних пригод. З них - 50 з летальним результатом.

У поточному році на автошляхах області значно зросла кількість дорожньо-транспортних пригод, в яких ставалося важке травмування, а нерідко і смерть, передає Depo.Хмельницький за інформацією СК ГУНП області.

За 8 місяців 2020 зареєстровано 234 дорожньо-транспортні пригоди з травмованими, що в порівнянні з аналогічним періодом 2019 на 41 пригоду більше.

Із вказаної кількості ДТП в 45 аваріях загинули люди, тоді як в 2019 році за 8 місяців було зафіксовано 40 смертельних аварій.

Найбільша кількість аварій зі смертельним результатом сконцентрована на наступних автомобільних дорогах: