У Хмельницькій області сталася смертельна ДТП, серед жертв дитина

17:39 02 серпня Київ, Україна





Недалеко від села Веселівка на Хмельниччині сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів, в результаті аварії загинули три людини, одна травмована.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в понеділок, 2 серпня.

"1 серпня о 18:04 поблизу села Веселівка зіткнулися автомобілі Dacia Logan і Mercedes Benz. Жертвами аварії стали 38-річний водій Dacia, а також 40-річна жінка і 3-річна дитина, які їхали в цьому авто", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС відзначили, що людей в Dacia затиснуло пошкодженими металевими конструкціями машини. Також заблокованим в авто виявився травмований водій Mercedes.

"Спочатку бійці ДСНС деблокували травмованого водія Mercedes, передавши його медикам, паралельно з цим вжили заходів, щоб запобігти загорянню обох транспортних засобів. Потім деблокували тіла загиблих", - наголошується в повідомленні.

На місці події працювали вісім співробітників ДСНС, були залучені дві одиниці спеціальної та пожежної техніки.



Причини смертельної ДТП з'ясовують правоохоронці.