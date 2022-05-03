У Хмельницькій області сталася смертельна ДТП, серед жертв дитина

Недалеко від села Веселівка на Хмельниччині сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів, в результаті аварії загинули три людини, одна травмована.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в понеділок, 2 серпня.
У ДСНС відзначили, що людей в Dacia затиснуло пошкодженими металевими конструкціями машини. Також заблокованим в авто виявився травмований водій Mercedes.
На місці події працювали вісім співробітників ДСНС, були залучені дві одиниці спеціальної та пожежної техніки.
Причини смертельної ДТП з'ясовують правоохоронці.
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