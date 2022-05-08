У Хмельницькій області перекинувся молоковоз, загинула дитина

08:26 05 серпня Київ, Україна

У селі Бережанка Хмельницької області молоковоз під керуванням 45-річного чоловіка, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, перекинувся під час руху.

Внаслідок перекидання вантажного автомобіля, 4-річна дитина, що знаходилася в салоні авто, загинула, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Хмельницькій області.



За викликом були негайно направлені надзвичайники. Спочатку бійці ДСНС деблокували з-під вантажного автомобіля тіло загиблої дитини, далі від'єднали клеми від акумуляторної батареї і перекрили вентилі газового обладнання, щоб запобігти загорянню.

Приїхавши за викликом, правоохоронці з'ясували, що водій перебував за кермом в стані алкогольного сп'яніння. Поліціянти затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.



За даним фактом слідчі відділу з розслідування злочинів в сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.