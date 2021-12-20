У Хмельницькій області 17 листопада горів житловий будинок: пожежа забрала життя 4 дітей

Страшна трагедія сталася в одному із сіл на Хмельниччині: у вогні загинули діти. Пожежу виявили самі місцеві жителі – горів одноповерховий житловий будинок у селі Медисівка – і почали гасити самостійно.

До служби ДСНС Хмельницької області дзвінок надійшов 17 листопада о 20.33. На виклик було відправлено 5 осіб особового складу та 1 одиницю спецтехніки.

Пожежу загасили самі односельці до прибуття пожежно-рятувальної бригади.

На місці події пожежниками було встановлено, що вогонь забрав життя чотирьох дітей дошкільного віку.

Було знищено 5 кв. метрів житлової площі.



У надзвичайних ситуаціях, у яких, як в нашій трагедії, гинуть діти, ГУ ДСНС України звертається до громадян бути максимально уважними та рекомендує дотрисуватись порад.

"Вчорашній виїзд на ліквідацію пожежі на Хмельниччині для рятувальників був особливо трагічним. Незважаючи на те, що займання житлового будинку в с. Медисівка, Теофіпільської ТГ, Хмельницького району, загасили господарі будинку ще до прибуття пожежно-рятувального підрозділу, пожежа все ж таки забрала найцінніше — життя чотирьох дітей молодших за шість років!

Вже сьогодні на Вінниччині, ймовірно, через отруєння чадним газом, загинули знову четверо дітей та двоє дорослих!

Шановні батьки! З метою недопущення трагічних наслідків та травмування неповнолітніх, рятувальники закликають вас не залишати малолітніх дітей без нагляду та з дитинства навчати їх основ безпеки!” – йдеться у повідомленні.