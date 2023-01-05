У херсонському Бериславі через російський обстріл загинула родина

"Снаряд влучив у будинок у Бериславі. Загинули чоловік, жінка та їхній 12-річний син. У цьому вся ницість і підлість росії. Вранці вони говорять про "різдвяне перемир'я", а вже в обід вбивають усю родину. Чим завинили чоловік, дружина та їхній 12-річний син? Тим, що вони є просто українцями? Люди готувалися зустріти Різдво разом, але цинічний удар росіян убив їх у власному будинку", - написав заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.