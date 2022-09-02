На Херсонщині росіяни облаштували окремі місця для утримання своїх дезертирів

17:54 24 серпня Київ, Україна

На тимчасово окупованій Херсонській області російські військові облаштували окремі місця для утримання дезертирів.



Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.



Ще у травні українська розвідка повідомляла, що все більше російських солдатів відмовляються йти на війну з Україною, а у липні Генштаб ЗСУ називав дезертирство серед окупантів системним явищем.



У численних перехопленнях, опублікованих СБУ, російські солдати розповідали рідним про нестерпні умови та ставлення командирів. За словами Хланя, однією з причин того, що на Херсонщині російські командири почали саджати у в'язницю військових, стало бажання, щоб ті не спілкувалися з рідними.

"Щоб не було дезертирства, щоб батькам та знайомим на росію не дзвонили, не плакалися. Ось така іронія долі. Своїх не кидаємо" - чи як там "друга армія світу" обіцяє російським військовим? Кидають і навіть у підвал", - коментує ситуацію депутат.

Тримають російських солдатів, за даними Хланя, біля окупаційних військових частин.



Російські солдати, які відмовляються йти на війну, утримуються проти їхньої волі не лише на Херсонщині. Раніше російським журналістам вдалося дізнатися, що контрактників, які відмовилися йти на передову, тримали в тимчасово окупованому Луганську.