У Херсонській області підірвався автомобіль на міні

Поблизу села Борозенське на Херсонщині загинув чоловік і внаслідок підриву автомобіля на протитанковій міні.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Херсонській області у Facebook.

"Автомобіль Ford наїхав на протитанкову міну, через це стався вибух з подальшим займанням автомобіля. Чоловік 1967 р.н. загинув на місці, ще один постраждалий 1983 р.н.. – отримав незначні ушкодження, від госпіталізації відмовився”.

НП сталася обідньої пори 1 грудня.

На місці вибуху піротехніки виявили ще кілька протитанкових мін.

ДСНС закликає українців бути особливо уважними та обережними на деокупованих територіях. Звільнені міста та села дуже забруднені вибухонебезпечними предметами.

Людей просять не відвідувати ліси, поля, узбережжя річок, оскільки це може коштувати життя.