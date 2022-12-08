У Херсонській області від вибуху мін загинули четверо поліціянтів

7 грудня на Херсонщині під час стабілізаційних заходів на каскаді мін підірвалися поліціянти з Черкаської області. Четверо правоохоронців загинули, ще четверо отримали поранення.
Про це пише пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Внаслідок вибуху російських мін загинув начальник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового сектору реагування патрульної поліції Уманського райуправління поліції Вадим Перижок.
Ще четверо поліціянтів зазнали поранень, поки вони перебувають у лікарні.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі