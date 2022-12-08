У Херсонській області від вибуху мін загинули четверо поліціянтів

10:44 08 грудня Київ, Україна

7 грудня на Херсонщині під час стабілізаційних заходів на каскаді мін підірвалися поліціянти з Черкаської області. Четверо правоохоронців загинули, ще четверо отримали поранення.





Про це пише пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Внаслідок вибуху російських мін загинув начальник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового сектору реагування патрульної поліції Уманського райуправління поліції Вадим Перижок.

"Михайло Куратченко на Херсонщині особисто керував зведеним загоном поліції Черкащини. Ефективний управлінець, вольовий і сміливий поліціянт, який завжди слідував присязі. Ігор Мельник, Сергій Ненада та Вадим Перижок – віддані поліціянти, вірні своїм сім'ям, службі та Україні. Наші колеги виконували свій обов'язок: служили, захищали, повертали спокій та безпеку на деокуповану частину Херсонщини”, – наголосив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Ще четверо поліціянтів зазнали поранень, поки вони перебувають у лікарні.