У Херсонській області окупанти утримують та катують близько 600 цивільних заручників

18:33 07 червня Київ, Україна





Про це На Херсонщині російські окупанти утримують у своїх катівнях близько 600 українців, до яких застосовують тортури. Крім того, викрадених жителів із області вивозять до Криму.Про це повідомила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

"За нашою інформацією, на території Херсонської області близько 600 осіб, які фактично є заручниками та перебувають у підвальних приміщеннях, у спеціально обладнаних приміщеннях, у катівнях... Важливо зазначити, що це переважно журналісти та активісти, які організовували проукраїнські мітинги у Херсоні та Херсонської області. Особливо ті активісти, які відповідали за комунікацію із великими групами людей”, – сказала Ташева.

За її словами, близько 300 людей перебувають "у підвалах" у Херсоні, решта - в інших населених пунктах області. Людей утримують, зокрема, у будівлі Херсонської ОДА, у СІЗО, у ПТУ №17 міста Генічеськ.



Як зазначила Ташева, за інформацією, яку отримує представництво з різних джерел, викрадених утримують у нелюдських умовах, до них застосовують тортури.



Також частину викрадених жителів Херсона вивозять до Криму, їх утримують у Сімферопольському СІЗО в окремому блоці та у Севастополі. Там утримуються як громадянські заручники, серед яких і активісти, журналісти, так і військовополонені. Також вивозять до Криму викрадених людей із території Запорізької області.



Також серед викрадених, які утримуються у Сімферопольському СІЗО, є люди, які намагалися виїхати через Крим із Маріуполя та яких затримали на адмінкордоні під час так званих фільтраційних заходів, розповіла Ташева.



