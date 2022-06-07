У Херсонській області окупанти утримують та катують близько 600 цивільних заручників

На Херсонщині російські окупанти утримують у своїх катівнях близько 600 українців, до яких застосовують тортури. Крім того, викрадених жителів із області вивозять до Криму.
Про це повідомила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.
Про це повідомила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.
За її словами, близько 300 людей перебувають "у підвалах" у Херсоні, решта - в інших населених пунктах області. Людей утримують, зокрема, у будівлі Херсонської ОДА, у СІЗО, у ПТУ №17 міста Генічеськ.
Як зазначила Ташева, за інформацією, яку отримує представництво з різних джерел, викрадених утримують у нелюдських умовах, до них застосовують тортури.
Також частину викрадених жителів Херсона вивозять до Криму, їх утримують у Сімферопольському СІЗО в окремому блоці та у Севастополі. Там утримуються як громадянські заручники, серед яких і активісти, журналісти, так і військовополонені. Також вивозять до Криму викрадених людей із території Запорізької області.
Також серед викрадених, які утримуються у Сімферопольському СІЗО, є люди, які намагалися виїхати через Крим із Маріуполя та яких затримали на адмінкордоні під час так званих фільтраційних заходів, розповіла Ташева.
Як зазначила Ташева, за інформацією, яку отримує представництво з різних джерел, викрадених утримують у нелюдських умовах, до них застосовують тортури.
Також частину викрадених жителів Херсона вивозять до Криму, їх утримують у Сімферопольському СІЗО в окремому блоці та у Севастополі. Там утримуються як громадянські заручники, серед яких і активісти, журналісти, так і військовополонені. Також вивозять до Криму викрадених людей із території Запорізької області.
Також серед викрадених, які утримуються у Сімферопольському СІЗО, є люди, які намагалися виїхати через Крим із Маріуполя та яких затримали на адмінкордоні під час так званих фільтраційних заходів, розповіла Ташева.
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