На Херсонщині знайшли тіла викрадених напередодні росіянами диякона місцевої церкви та його сина

17:43 28 листопада Київ, Україна

Під Новою Каховкою на Херсонщині виявили тіла Анатолія та Олександра Прокопчуків – батька та сина, яких напередодні викрали російські військові.



Про це друзі вбитих повідомили Центр журналістських розслідувань.



Судячи з повідомлення про пошук, опублікованого рідними у соцмережах, чоловіків викрали 22 листопада.



Того дня вони працювали у своєму гаражі, куди приїхали російські військові, та вивезли їх у напрямку сусіднього села Райське на сріблястому Honda Odyssey. Автомобіль належав другові вбитих.



Через п'ять днів, 27 листопада, рідним повідомили, що Анатолія та Сашу знайшли за день до цього розстріляними в лісі під Новою Каховкою. Водночас машина, на якій везли чоловіків, зникла.



Інформації про хоча б ймовірну причину викрадення чоловіків зараз немає. Анатолій Прокопчук – 52-річний батько сімох дітей та диякон помісної Церкви християн віри євангельської. Його синові Олександру було 19 років.