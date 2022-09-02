У Херсонській області на міні підірвався автомобіль із цивільними

20:24 15 серпня Київ, Україна

На Херсонщині на міні підірвався цивільний автомобіль. В результаті загинула вчителька, її син отримав травми та опіки.



Про це повідомляє голова Чулаківської сільської територіальної громади Олександр Мусієнко.

“Сьогодні сталося страшне лихо у селі Геройське, на міні вибухнув автомобіль та загинула вчителька початкових класів Геройського ліцею Шевченко Ольга Миколаївна. Її син, Шевченко Тарас Вікторович, отримав значні травми та опіки тіла», – зазначив він.

Мусієнко висловив співчуття від усього суспільства дочці загиблої і додав, що лікування її брата вимагатиме великих коштів, яких у сім'ї поки немає. Закликав громаду допомогти сім'ї.



Нагадаємо, понад 82,5 тисячі квадратних кілометрів території України потребують розмінування.



Розрахунки експертів орієнтовні, проте дані обробляють на основі відкритих джерел за допомогою спеціального геоінформаційного програмного забезпечення.