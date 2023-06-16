На Херсонщині евакуювали вже понад 1300 осіб

15:49 06 червня Київ, Україна





Про це повідомили у ДСНС. Із зон підтоплення, яке сталося внаслідок підриву рашистами Каховської ГЕС, у деокупованих районах Херсонської області рятувальники евакуювали вже понад 1300 осібПро це повідомили у ДСНС.

У регіоні повідомляють людей про евакуацію, у тому числі гучномовці. Вивозом займаються спільно рятувальники, волонтери, поліція та

місцеві чиновники.

З населених пунктів Херсонщини людей евакуювали автобусами до Херсона, далі до Миколаєва та звідти до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва та інших міст, повідомляли у Мінреінтеграції.



У ДСНС кажуть, що з Києва до Херсонської області вирушили мобільно-оперативна група фахівців, а також техніка підвищеної прохідності, наприклад, болотоходи, та мобільні очисні станції та автомобілі для підвезення питної води.

У Києві на брифінгу керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла, що на правому березні Дніпра поки не зафіксували критичних ситуацій, втім підвищення води очікують вже незабаром.



Водночас, лівий берег, нині окупований Росією, постраждав більше. Гуменюк зазначила, що росія "глушить" зв'язок, щоб люди в окупації не могли отримувати повідомлення з іншого берега..



Внаслідок підвищення рівня води на Херсонщині посилилася мінна небезпека. У мережі вже розповсюджують ролики з підривами мін, які раніше були на землі.