У Херсонській області ексгумували тіла подружжя, яких окупанти розстріляли у власному дворі

19:40 02 листопада Київ, Україна

У селищі Високопілля на Херсонщині після деокупації правоохоронці ексгумували тіла подружжя, яких російські окупанти розстріляли у дворі власного будинку.



Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

"Прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно зі слідчими поліції та криміналістами провели ексгумацію та огляд тіл двох мирних жителів Бериславського району, вбитих російським військовим", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 1 червня під час захоплення Високопілля військовий російської армії розстріляв беззбройне місцеве подружжя в їхньому дворі. Від вогнепальних поранень обидва загинули на місці. Згодом чоловіка та жінку поховали односельці.



Правоохоронці під час процесуальних дій встановили місце поховання загиблих на місцевому цвинтарі та провели ексгумацію тіл із ознаками насильницької смерті, вони направлені на проведення експертних досліджень.



Продовжується досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).