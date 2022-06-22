У Херсонській області було вбито екснардепа Олексія Ковальова, який перейшов на бік окупантів

В окупованій Херсонській області ліквідовано колишнього нардепа від "Слуги народу", який перейшов на бік окупантів, Олексія Ковальова.
Про це повідомив позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко. Він також показав відео із залишками авто, в якому було знищено зрадника.
Про це повідомив позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко. Він також показав відео із залишками авто, в якому було знищено зрадника.
Він також опублікував відео, на якому видно червоний Daewoo Lanos, який, ймовірно, належав Ковальову. У лобовому склі з боку водія – величезна дірка.
Замість сидіння водія всередині авто - місиво з металу.
Варто зазначити, що Ковальов справді пересувався на Lanos. Про це пише нардеп Олексій Гончаренко, наводячи у підтвердження цього твердження фрагмент одного з інтерв'ю зрадника.
Наприкінці квітня, ще до свого "камінг-ауту", зрадник Ковальов в інтерв'ю виданню Бабель так описував свій виїзд на Херсонщину 28 лютого:
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі