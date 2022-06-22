У Херсонській області було вбито екснардепа Олексія Ковальова, який перейшов на бік окупантів

17:35 22 червня Київ, Україна

В окупованій Херсонській області ліквідовано колишнього нардепа від "Слуги народу", який перейшов на бік окупантів, Олексія Ковальова.



Про це повідомив позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко. Він також показав відео із залишками авто, в якому було знищено зрадника.

"За попередньою інформацією, у місті Гола Пристань знищено нардепа-зрадника Ковальова, який залишився в Херсоні, який розповідав, що "росія тут назавжди". Чекаємо на офіційне підтвердження", – зазначив Шевченко.

Він також опублікував відео, на якому видно червоний Daewoo Lanos, який, ймовірно, належав Ковальову. У лобовому склі з боку водія – величезна дірка.

Замість сидіння водія всередині авто - місиво з металу.

Варто зазначити, що Ковальов справді пересувався на Lanos. Про це пише нардеп Олексій Гончаренко, наводячи у підтвердження цього твердження фрагмент одного з інтерв'ю зрадника.

Наприкінці квітня, ще до свого "камінг-ауту", зрадник Ковальов в інтерв'ю виданню Бабель так описував свій виїзд на Херсонщину 28 лютого: