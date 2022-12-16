У Херсоні затримано чотирьох працівників колонії, які за наказом росіян тримали за ґратами викрадених людей

17:45 16 грудня Київ, Україна





Херсоні затримано чотирьох працівників Північної виправної колонії №90, які під час тимчасової окупації міста працювали на росіян. Провадження щодо них почали за статтею "Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану".

Про це повідомили у ДБР.

Про діяльність затриманих детективи дізналися ще до деокупації Херсона, а тому, коли місто звільнили, одразу розпочали їхні пошуки.



Працівники колонії, як кажуть слідчі, вірно виконували всі вказівки представників окупантів і утримували за ґратами українців, які не згодні з російською окупацією.



ДБР продовжує шукати інших поплічників росіян, які ховаються від правосуддя. Затриманим працівникам колонії загрожує довічне з конфіскацією майна.



Після початку повномасштабного російського вторгнення правозахисники, коментуючи ситуацію, в якій опинилися херсонські ув'язнені, характеризували її як трагічну, зокрема, тому, що велика кількість з них написала заяви, щоб захищати Україну, але їх не випустили, а надалі ці списки опинилися в руках росіян.



Перед тим, як втекти з Херсона, росіяни вивезли кілька тисяч ув'язнених у росію. Тепер, за даними правозахисників, усіх їх катують, а винятки тюремники не роблять навіть щодо тяжкохворих.