У Херсоні підірвали авто одного з найвідоміших місцевих колаборантів

11:00 24 червня Київ, Україна

У Херсоні підірвали автомобіль одного із найвідоміших місцевих колаборантів.

Окупаційна адміністрація підтвердила у коментарі росЗМІ смерть колаборанта.



Савлученко був членом партії Медведчука і довгі роки відкрито займався в місті антиукраїнською діяльністю, зокрема, організовував скандальні "пробіги перемоги".



Можливо, його ліквідували українські спецслужби, проте не можна виключати і варіант кримінальних суперечок, пише, у свою чергу, журналіст Денис Казанський.



Раніше стало відомо про підрив нардепа-зрадника від "Слуги народу" Олексія Ковальова на Херсонщині.



22 червня на міні спрямованої дії підірвався транспорт призначеного російськими військами "глави військово-цивільної адміністрації" Чорнобаївки Юрія Турулєва.



Як зазначали напередодні експерти з Інституту вивчення війни, українські партизани не дають російським окупантам закріпитись на захоплених територіях.



У Херсоні та області активно діють українські партизани, які регулярно показують окупантам, що незабаром ЗСУ їх змусять втекти або просто знищать.