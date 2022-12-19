У Херсоні внаслідок ранкового обстрілу загинув чоловік

16:10 19 грудня Київ, Україна





У Херсоні під час ранкового обстрілу 19 грудня загинув чоловік. Крім того, напередодні росіяни вбили мешканця одного із населених пунктів Бериславського району Херсонської області, повідомили в Офісі Генпрокурора.



За попередніми даними, ворог атакував регіон ракетами типу С-300. Пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі, автотранспорт та критичну інфраструктуру. Під масованим вогнем окупантів залишаються обласний центр, приміські населені пункти та Бериславський район, зазначили у Херсонській прокуратурі.У Херсоні під час ранкового обстрілу 19 грудня загинув чоловік. Крім того, напередодні росіяни вбили мешканця одного із населених пунктів Бериславського району Херсонської області, повідомили в Офісі Генпрокурора.За попередніми даними, ворог атакував регіон ракетами типу С-300. Пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі, автотранспорт та критичну інфраструктуру.



"Внаслідок обстрілу в одному із населених пунктів Бериславської громади 18 грудня загинув місцевий житель. Вранці 19 грудня у центрі Херсона загинув чоловік", - наголосили правоохоронці.



Крім того, менше ніж за дві доби внаслідок ворожих атак постраждали п'ятеро цивільних.



Зазначається, що за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).