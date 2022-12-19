У Херсоні внаслідок ранкового обстрілу загинув чоловік

Під масованим вогнем окупантів залишаються обласний центр, приміські населені пункти та Бериславський район, зазначили у Херсонській прокуратурі.
У Херсоні під час ранкового обстрілу 19 грудня загинув чоловік. Крім того, напередодні росіяни вбили мешканця одного із населених пунктів Бериславського району Херсонської області, повідомили в Офісі Генпрокурора.
За попередніми даними, ворог атакував регіон ракетами типу С-300. Пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі, автотранспорт та критичну інфраструктуру.
У Херсоні під час ранкового обстрілу 19 грудня загинув чоловік. Крім того, напередодні росіяни вбили мешканця одного із населених пунктів Бериславського району Херсонської області, повідомили в Офісі Генпрокурора.
За попередніми даними, ворог атакував регіон ракетами типу С-300. Пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі, автотранспорт та критичну інфраструктуру.
Крім того, менше ніж за дві доби внаслідок ворожих атак постраждали п'ятеро цивільних.
Зазначається, що за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
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