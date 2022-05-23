У Херсоні звалився флагшток і розчавив елітне авто

16:01 20 серпня Київ, Україна

Херсоні під час виконання монтажних робіт, звалився 70-метровий флагшток , роздававши припаркований поруч автомобіль.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За інформацією херсонських ЗМІ, розчавлене елітне авто Lexus належало заступнику начальника обласного управління розвитку території Віталію Караваєву, який в команді губернатора відповідає за капітальне будівництво і всі підряди.



Відзначається, що Караваєв дивом встиг вискочити з машини за лічені секунди до того, як на неї впали тонни металу.

"Караваєв входить в групу Шахтарі і займає посаду заступника директора Департаменту розвитку територій, начальника управління будівництва та фінансового забезпечення. У команді Козиря він відповідає за всі будівельні підряди і спілкується з підрядниками. Очевидно, що він відповідав і за установку прапора, і за пошук таємничого спонсора його встановлення. Автомобіля Lexus в декларації чиновника немає", - повідомляє видання.

Тим часом в Херсонській ОДА повідомили журналістам, що спорудження, яке коштувало вісім мільйонів гривень, мали профінансувати коштом гранатових грошей, які тепер не дадуть.



Відзначається, що оплата планувалася тільки після здачі робіт. А оскільки флагшток не встояв, то і оплачувати роботу ніхто не буде.



Саме падіння конструкції в ОДА пояснили технічними проблемами - не витримала верхня стропа. Після падіння флагшток не підлягає повторному монтажу. Так що в Херсоні поки не готові відповісти, що поставлять замість нього. Нині справу розслідують правоохоронці.