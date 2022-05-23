У Херсоні звалився флагшток і розчавив елітне авто

У Херсоні під час виконання монтажних робіт, звалився 70-метровий флагшток, роздававши припаркований поруч автомобіль.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
За інформацією херсонських ЗМІ, розчавлене елітне авто Lexus належало заступнику начальника обласного управління розвитку території Віталію Караваєву, який в команді губернатора відповідає за капітальне будівництво і всі підряди.
Відзначається, що Караваєв дивом встиг вискочити з машини за лічені секунди до того, як на неї впали тонни металу.
Тим часом в Херсонській ОДА повідомили журналістам, що спорудження, яке коштувало вісім мільйонів гривень, мали профінансувати коштом гранатових грошей, які тепер не дадуть.
Відзначається, що оплата планувалася тільки після здачі робіт. А оскільки флагшток не встояв, то і оплачувати роботу ніхто не буде.
Саме падіння конструкції в ОДА пояснили технічними проблемами - не витримала верхня стропа. Після падіння флагшток не підлягає повторному монтажу. Так що в Херсоні поки не готові відповісти, що поставлять замість нього. Нині справу розслідують правоохоронці.
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