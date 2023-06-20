У Херсоні рашисти обстріляли рятувальників, які розчищали мул. Є загиблий та поранені

Армія росії обстріляла рятувальників, що розчищали мул у Херсоні. Один співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) загинув, вісім поранено.
Про це повідомив у Telegram керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Як повідомили у прокуратурі, це сталося близько 13.30, коли рятувальники усували наслідки затоплення в одному з мікрорайонів міста.
Прокуратура відкрила провадження за фактом порушення військами рф законів і звичаїв війни.
За уточненою інформацією, четверо з восьми поранених рятувальників перебувають у лікарні у тяжкому стані, повідомила прессекретарка прокуратури області Анастасія Весиловська.
Як повідомили у прокуратурі, це сталося близько 13.30, коли рятувальники усували наслідки затоплення в одному з мікрорайонів міста.
Прокуратура відкрила провадження за фактом порушення військами рф законів і звичаїв війни.
За уточненою інформацією, четверо з восьми поранених рятувальників перебувають у лікарні у тяжкому стані, повідомила прессекретарка прокуратури області Анастасія Весиловська.
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