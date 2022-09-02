У Херсоні зник чоловік, у якого раніше окупанти відібрали бізнес

У тимчасово окупованому Херсоні зник бізнесмен Ігор Мунтян, у якого після захоплення міста росіяни відібрали бізнес.
Про це повідомив Кримськотатарський ресурсний центр (КРЦ).
Про це повідомив Кримськотатарський ресурсний центр (КРЦ).
Відомо, що Ігор Мунтян 1966 року народження. Він бізнесмен, але після захоплення Херсона російські військові відібрали його бізнес. Востаннє чоловік був у мережі 18 серпня, а наступного дня зник, інформують у КРЦ.
21 серпня його колишня колега отримала повідомлення, в якому йшлося про те, що бізнесмена затримали "співробітники Суворовського МВС".
Перевіреної інформації про місцезнаходження Мунтяна наразі немає, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Херсонської області російські військові останніми тижнями посилили масштаб фільтраційних заходів, а кількість викрадених цивільних збільшилася в рази.
Розголос у справі викрадення людини на захоплених рф територіях збільшує її шанси залишитися живою, зазначають у Представництві президента в АРК.
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