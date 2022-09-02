У Херсоні зник чоловік, у якого раніше окупанти відібрали бізнес

13:35 24 серпня Київ, Україна





Про це повідомив Кримськотатарський ресурсний центр (КРЦ). У тимчасово окупованому Херсоні зник бізнесмен Ігор Мунтян, у якого після захоплення міста росіяни відібрали бізнес.Про це повідомив Кримськотатарський ресурсний центр (КРЦ).

"У п'ятницю, 19 серпня, в окупованому Херсоні зник бізнесмен Мунтян Ігор Михайлович", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що Ігор Мунтян 1966 року народження. Він бізнесмен, але після захоплення Херсона російські військові відібрали його бізнес. Востаннє чоловік був у мережі 18 серпня, а наступного дня зник, інформують у КРЦ.



21 серпня його колишня колега отримала повідомлення, в якому йшлося про те, що бізнесмена затримали "співробітники Суворовського МВС".



Перевіреної інформації про місцезнаходження Мунтяна наразі немає, йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Херсонської області російські військові останніми тижнями посилили масштаб фільтраційних заходів, а кількість викрадених цивільних збільшилася в рази.



Розголос у справі викрадення людини на захоплених рф територіях збільшує її шанси залишитися живою, зазначають у Представництві президента в АРК.