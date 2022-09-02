У Херсоні загинула людина внаслідок ворожих обстрілів

У Херсонській області армія росії продовжує обстрілювати звільнені території регіону.
У четвер, 4 серпня, від ворожих снарядів загинула людина. Про це йдеться у зведенні оперативного командування Південь.
Повідомляється, що напередодні окупанти завдали 16 авіаударів по позиціях ЗСУ вздовж лінії зіткнення та по нещодавно деокупованих населених пунктах. Обійшлося без втрат.
Проте невдовзі загарбники з важкої ствольної артилерії 152 калібру обстріляли Іванівку Бериславського району. Жертвою атаки став один мешканець села, масштаби руйнувань уточнюються.
Крім того, російський спецзагін за підтримки БТР-82А та танкового взводу спробував штурмувати позиції захисників у напрямку сіл Сухий Ставок та Лозове Новоолександрівського району.
Повідомляється, що напередодні окупанти завдали 16 авіаударів по позиціях ЗСУ вздовж лінії зіткнення та по нещодавно деокупованих населених пунктах. Обійшлося без втрат.
Проте невдовзі загарбники з важкої ствольної артилерії 152 калібру обстріляли Іванівку Бериславського району. Жертвою атаки став один мешканець села, масштаби руйнувань уточнюються.
Крім того, російський спецзагін за підтримки БТР-82А та танкового взводу спробував штурмувати позиції захисників у напрямку сіл Сухий Ставок та Лозове Новоолександрівського району.
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