У Херсоні загинула людина внаслідок ворожих обстрілів

07:32 05 серпня Київ, Україна

У Херсонській області армія росії продовжує обстрілювати звільнені території регіону.

У четвер, 4 серпня, від ворожих снарядів загинула людина. Про це йдеться у зведенні оперативного командування Південь.



Повідомляється, що напередодні окупанти завдали 16 авіаударів по позиціях ЗСУ вздовж лінії зіткнення та по нещодавно деокупованих населених пунктах. Обійшлося без втрат.



Проте невдовзі загарбники з важкої ствольної артилерії 152 калібру обстріляли Іванівку Бериславського району. Жертвою атаки став один мешканець села, масштаби руйнувань уточнюються.



Крім того, російський спецзагін за підтримки БТР-82А та танкового взводу спробував штурмувати позиції захисників у напрямку сіл Сухий Ставок та Лозове Новоолександрівського району.