У Херсоні окупанти змушують школи переводити навчання на російські освітні програми – розвідка

11:13 08 червня Київ, Україна





Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.



З близько 60 присутніх директорів шкіл пропозицію прийняли лише двоє. Їм доручено провести збори своїх педагогічних колективів та змусити підлеглих переоформитися за російським законодавством, уклавши договори з окупаційною адміністрацією. Окупаційна адміністрація Херсона провела збори директорів місцевих шкіл, де від них вимагали з 1 вересня розпочати навчальний процес за російськими освітніми програмами.Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.З близько 60 присутніх директорів шкіл пропозицію прийняли лише двоє. Їм доручено провести збори своїх педагогічних колективів та змусити підлеглих переоформитися за російським законодавством, уклавши договори з окупаційною адміністрацією.



"Очевидно, що окупаційна адміністрація Херсона не має достатніх фінансових ресурсів щодо забезпечення життєдіяльності міста в умовах окупації. До того ж, у найближчій перспективі надходження цих фінансових ресурсів не планується", - йдеться у повідомленні.



Раніше у Херсоні росіяни та колаборанти вже закликали педагогів готуватися до навчання за новою програмою та їздити до Криму для підвищення кваліфікації. Але ще тоді фактично всі директори шкіл заявили, що їх це не влаштовує.



Аналогічні збори проведено із працівниками Херсонської дирекції залізничних перевезень Укрзалізниці. Представники окупаційної адміністрації повідомили, що гроші виплачуватимуть лише працівникам, які підуть на співпрацю. При цьому розмір виплат буде вдвічі меншим від чинних зарплат Укрзалізниці.