У Херсоні окупанти захопили приміщення банків та держустанови, а також викрали двох людей

У Херсоні озброєні російські окупанти захопили два приміщення банку та державну установу. Крім того, росіяни викрали двох людей – херсонського волонтера та керівника комунального підприємства у Каховському районі.
Про це повідомляє поліція Херсонської області.
Окупанти незаконно зайняли приміщення одного з банків у мікрорайонах Таврійський та ХБК та забрали готівку зі сховища та сейфів.
А на вулиці Потьомкінська росіяни захопили приміщення державної установи. В цей час в будівлі знаходяться представники так званого "Правового департаменту Херсонської обласної адміністрації" окупаційної влади росії.
Російські військові, представники окупаційної влади та їхня військова поліція чинили тиск на керівників та працівників однієї з будівельних компаній Херсона. Окупанти погрожували людям зброєю та полоном, а також вимагали зареєструвати майно та бізнес за російськими вимогами. В результаті керівництво компанії втратило контроль над підприємством.
У Горностаївській громаді озброєні військові росії захопили службовий автомобіль Центру первинної медико-санітарної допомоги.
А в місті Олешки окупанти увірвалися до приватного будинку, все майно завантажили на автомобіль "Урал" та вивезли у невідомому напрямку.
Також вони викрали мешканку Херсона, яка займалася волонтерством. Жінку забрали з дому, де окупанти провели незаконний обшук. Наразі її місцезнаходження невідоме.
Про це повідомляє поліція Херсонської області.
Окупанти незаконно зайняли приміщення одного з банків у мікрорайонах Таврійський та ХБК та забрали готівку зі сховища та сейфів.
А на вулиці Потьомкінська росіяни захопили приміщення державної установи. В цей час в будівлі знаходяться представники так званого "Правового департаменту Херсонської обласної адміністрації" окупаційної влади росії.
Російські військові, представники окупаційної влади та їхня військова поліція чинили тиск на керівників та працівників однієї з будівельних компаній Херсона. Окупанти погрожували людям зброєю та полоном, а також вимагали зареєструвати майно та бізнес за російськими вимогами. В результаті керівництво компанії втратило контроль над підприємством.
У Горностаївській громаді озброєні військові росії захопили службовий автомобіль Центру первинної медико-санітарної допомоги.
А в місті Олешки окупанти увірвалися до приватного будинку, все майно завантажили на автомобіль "Урал" та вивезли у невідомому напрямку.
Також вони викрали мешканку Херсона, яка займалася волонтерством. Жінку забрали з дому, де окупанти провели незаконний обшук. Наразі її місцезнаходження невідоме.
Поліція відкрила 20 кримінальних проваджень щодо військових злочинів російської армії проти мирного населення Херсонської області за минулу добу.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі