У Херсоні окупанти захопили приміщення банків та держустанови, а також викрали двох людей

18:10 16 серпня Київ, Україна

У Херсоні озброєні російські окупанти захопили два приміщення банку та державну установу. Крім того, росіяни викрали двох людей – херсонського волонтера та керівника комунального підприємства у Каховському районі.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

Окупанти незаконно зайняли приміщення одного з банків у мікрорайонах Таврійський та ХБК та забрали готівку зі сховища та сейфів.

А на вулиці Потьомкінська росіяни захопили приміщення державної установи. В цей час в будівлі знаходяться представники так званого "Правового департаменту Херсонської обласної адміністрації" окупаційної влади росії.

Російські військові, представники окупаційної влади та їхня військова поліція чинили тиск на керівників та працівників однієї з будівельних компаній Херсона. Окупанти погрожували людям зброєю та полоном, а також вимагали зареєструвати майно та бізнес за російськими вимогами. В результаті керівництво компанії втратило контроль над підприємством.

У Горностаївській громаді озброєні військові росії захопили службовий автомобіль Центру первинної медико-санітарної допомоги.

А в місті Олешки окупанти увірвалися до приватного будинку, все майно завантажили на автомобіль "Урал" та вивезли у невідомому напрямку.

Також вони викрали мешканку Херсона, яка займалася волонтерством. Жінку забрали з дому, де окупанти провели незаконний обшук. Наразі її місцезнаходження невідоме.
 
Поліція відкрила 20 кримінальних проваджень щодо військових злочинів російської армії проти мирного населення Херсонської області за минулу добу.