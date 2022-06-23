У Херсоні окупанти захопили наукову бібліотеку

16:56 23 червня Київ, Україна





Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.



За словами Соболевського, орки в Херсонській області, порушуючи всі можливі норми моралі та міжнародного права, продовжують тиск на навчальні заклади та заклади культури. Одним із останніх прикладів є захоплення Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гончара. Херсоні окупанти захопили обласну універсальну наукову бібліотеку імені Олеся Гончара. Директорка бібліотеки та частина колективу категорично відмовилися від співпраці з окупантами та колаборантами.Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.За словами Соболевського, орки в Херсонській області, порушуючи всі можливі норми моралі та міжнародного права, продовжують тиск на навчальні заклади та заклади культури. Одним із останніх прикладів є захоплення Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гончара.

«Ця бібліотека відома всім херсонцям, бо завдяки зусиллям та самовідданій роботі керівництва та колективу бібліотеки цей заклад став потужним культурним центром, на базі якого регулярно проводилася робота та заходи у різних сферах – від інклюзії до безпечного міського простору. Після початку війни бібліотека стала одним із наших гуманітарних центрів, у якому тривалий час перебували біженці», – розповів заступник.

Він також підкреслив, що директорка бібліотеки Надія Коротун та значна частина колективу категорично відмовилися від співпраці з окупантами та колаборантами, після чого виникла загроза життю та здоров'ю директорки. Наразі вона знаходиться на території, підконтрольній Україні.