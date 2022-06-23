У Херсоні окупанти захопили наукову бібліотеку

У Херсоні окупанти захопили обласну універсальну наукову бібліотеку імені Олеся Гончара. Директорка бібліотеки та частина колективу категорично відмовилися від співпраці з окупантами та колаборантами.
Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
За словами Соболевського, орки в Херсонській області, порушуючи всі можливі норми моралі та міжнародного права, продовжують тиск на навчальні заклади та заклади культури. Одним із останніх прикладів є захоплення Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гончара.
Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
За словами Соболевського, орки в Херсонській області, порушуючи всі можливі норми моралі та міжнародного права, продовжують тиск на навчальні заклади та заклади культури. Одним із останніх прикладів є захоплення Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гончара.
Він також підкреслив, що директорка бібліотеки Надія Коротун та значна частина колективу категорично відмовилися від співпраці з окупантами та колаборантами, після чого виникла загроза життю та здоров'ю директорки. Наразі вона знаходиться на території, підконтрольній Україні.
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