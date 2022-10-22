У Херсоні окупанти викрали 46 малюків із будинку дитини

07:30 22 жовтня Київ, Україна

Російські окупанти вивезли 46 вихованців Херсонського обласного будинку дитини до окупованого Сімферополя. Про це повідомив голова Херсонської ОВ Ярослав Янушевич.

"Російські загарбники продовжують викрадати дітей у Херсонській області. Сьогодні окупанти вивезли машинами швидкої допомоги у тимчасово окупований Сімферополь 46 вихованців Херсонського обласного будинку дитини. Це діти віком до 5 років. Загарбники називають викрадення дітей "евакуацією", - зазначив він.

За словами голови ОВА, маленькі українці, які незаконно утримуються росіянами, мають якнайшвидше повернутися на українську територію.

Янушевич також повідомив, що направив відповідне звернення до Херсонської обласної прокуратури.

Нагадаємо, окупанти депортували на територію Росії 8709 українських дітей.

В Україні внаслідок збройної агресії росії загинули щонайменше 425 дітей, понад 1240 дітей постраждали та понад 815 отримали поранення різного ступеня тяжкості.