У Херсоні окупанти влучили у двір багатоквартирного будинку

17:56 10 січня Київ, Україна





Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. 10 січня, у вівторок, російські військові вкотре обстріляли Херсон . Снаряд прилетів у двір багатоквартирного будинку, внаслідок чого одна людина отримала поранення. Також, можливо, відбулося пошкодження водопровідних мереж.Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти в черговий раз обстріляли Херсон, чергова руйнація житла та інфраструктури. Поранено місцевого мешканця. Ворожий снаряд прилетів прямо у двір багатоквартирного будинку. На місці прильоту вирва, яка одразу наповнилася водою. Ймовірно, пошкоджені мережі", - написав він.

Як зазначає Янушевич, земля з місця падіння снаряда долетіла до останнього поверху. У будинку зруйновано балкони та вилетіли вікна.



Раніше Херсонська ОВА повідомляла, що минулої доби російські окупанти 46 разів обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.