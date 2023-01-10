У Херсоні окупанти влучили у двір багатоквартирного будинку

10 січня, у вівторок, російські військові вкотре обстріляли Херсон. Снаряд прилетів у двір багатоквартирного будинку, внаслідок чого одна людина отримала поранення. Також, можливо, відбулося пошкодження водопровідних мереж.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Як зазначає Янушевич, земля з місця падіння снаряда долетіла до останнього поверху. У будинку зруйновано балкони та вилетіли вікна.
Раніше Херсонська ОВА повідомляла, що минулої доби російські окупанти 46 разів обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
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