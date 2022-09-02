У Херсоні знайшли вбитими чотирьох місцевих жителів, які зникли наприкінці лютого

17:57 18 серпня Київ, Україна

Російські окупанти вбили чотирьох чоловіків із смт Чаплинка Каховського району – батька, двох синів та одногрупника молодшого сина.

Про це повідомив журналіст Олег Батурін на своїй сторінці у Фейсбуці.

Троє членів родини Далібожків, а також одногрупник молодшого сина зникли 26 лютого. Тоді Віктор та старший син Олександр Далібожки поїхали до Херсона забрати з навчання ще одного члена родини – молодшого сина Андрія. З того часу вони не виходили на зв'язок.

Невдовзі їхню порожню обстріляну машину виявили у Чорнобаївці Херсонської області. Тіла ніде не могли знайти. Рідні шукали чоловіків увесь час з моменту зникнення. А вони були поховані у безіменній могилі у Херсоні.

Мати і дружина Далібожків упізнала зниклих за фотографіями з херсонського моргу, куди доправили тіла вбитих.