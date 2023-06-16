У Херсоні та Миколаєві за ніч дещо знизився рівень води

11:45 10 червня Київ, Україна

Україна з тривогою та надією стежить за подіями на затоплених водою територіях. Тішить будь-яка позитивна новина. Так, за ранковими повідомленнями влади Херсона та Миколаєва, у містах за ніч дещо знизився рівень води.

З ранку у Херсоні рівень води у Дніпрі перевищує звичну позначку на 4 метри 72 сантиметри, за ніч він опустився на 31 сантиметр, повідомив начальник Херсонської ОВ Олександр Прокудін.

"На Правобережжі затоплено 35 населених пунктів, під водою 3763 будинки. Найбільше підтоплено у Херсоні та Білозерці. На Каховській ГЕС рівень води знизився на 6 метрів 25 сантиметрів", – поінформував він.

Наразі триває масштабна рятувальна операція, до якої залучено майже півтори тисячі осіб та 345 одиниць техніки. Вчора вдалося евакуювати на безпечну територію 248 людей. Загалом із води врятовано 2588 людей. Працює 9 евакуаційних пунктів.

Тим часом в акваторії Миколаєва станом на ранок рівень води становить 88 сантиметрів, повідомив міський голова Олександр Сенкевич. Зниження становило 9 сантиметрів.

Нагадаємо, вночі 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС, що викликало масштабне затоплення територій у Херсонській області та завдало значних збитків Україні.

Також повідомлялося, що з Каховського водосховища щомиті випливає близько 40 тисяч кубометрів води. Загалом Україна вже втратила 6,5 кубічних кілометрів води.