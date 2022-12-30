На Харківщині дружина та чоловік підірвалися на розтяжці, обидва загинули

16:32 30 грудня Київ, Україна

На Харківщині чоловік і дружина пішли до лісу за дровами, але підірвалися на розтяжці. В результаті подружжя загинуло.



Про це повідомила поліція Харківської області.



Про зникнення подружжя із села Борова поліціянтам повідомили 25 грудня.

“Після проведення розшукових заходів 28 грудня співробітники поліції спільно з ДСНС виявили тіла 50-річної жінки та 52-річного чоловіка. Під час огляду місця події встановлено, що громадяни підірвалися у лісі на розтяжці", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.



Крім того, поліція вкотре закликала бути максимально обережним і не наближатися до підозрілих предметів, пересуватися тільки асфальтованими або перевіреними доріжками та у разі виявлення вибухонебезпечних предметів негайно дзвонити телефоном 101 або 102.