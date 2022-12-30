На Харківщині дружина та чоловік підірвалися на розтяжці, обидва загинули

На Харківщині чоловік і дружина пішли до лісу за дровами, але підірвалися на розтяжці. В результаті подружжя загинуло.
Про це повідомила поліція Харківської області.
Про зникнення подружжя із села Борова поліціянтам повідомили 25 грудня.
Про це повідомила поліція Харківської області.
Про зникнення подружжя із села Борова поліціянтам повідомили 25 грудня.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.
Крім того, поліція вкотре закликала бути максимально обережним і не наближатися до підозрілих предметів, пересуватися тільки асфальтованими або перевіреними доріжками та у разі виявлення вибухонебезпечних предметів негайно дзвонити телефоном 101 або 102.
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