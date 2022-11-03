У Харківській області затримали жінку, яка знімалася у пропагандистському відео Росії

14:33 03 листопада Київ, Україна

На Харківщині правоохоронці затримали 60-річну жінку, яка під час окупації Великого Бурлука та навколишніх сіл знімалася у російському пропагандистському відео.



Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов на своїй сторінці у Фейсбуці.



Свого часу фігурантка справи переїхала із Донецької області до села Манцівка Великобурлуцького району Харківської області.

“Ця жінка вже бачила війну Росії проти України з 2014 року, але все одно підтримувала “російський світ”. Більше того, переїхала вона на Харківщину, а не до росіян”, — написав Болвінов.

Великий Бурлук та села навколо нього окупували 25 лютого. Із самого початку окупації жінка підтримувала збройну агресію проти України та окупаційну адміністрацію, уточнив він.

"П'ятого вересня, ще під час окупації, вона взяла участь у зйомках сюжету російського "Першого каналу", де розповіла про позитивні настрої щодо окупації, прославляла та виправдовувала дії представників Росії", - розповів начальник слідчого управління.

Усі докази — відеоматеріали та свідчення місцевих мешканців зібрані, жінці вручили підозру у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 6 статті 111-1 КК України «Колобараційна діяльність» — організація та провадження заходів політичного характеру, провадження інформаційної діяльності у співпраці з державою. агресором та/або його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації або збройних формувань та/або щоб уникнути їм відповідальності за збройну агресію проти України, за відсутності ознак державної зради, активну участь у таких заходах.



Санкція статті - позбавлення волі строком від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком від десяти до п'ятнадцяти років і з конфіскацією або без майна.