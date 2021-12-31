У Харківській області всю ніч горів склад гуми

Увечері, 19 серпня на складі гумових виробів в Харківській області сталася пожежа, всю ніч рятувальники намагалися загасити вогонь, ліквідувати пожежу вдалося лише вранці 20 червня.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ГСЧС).



Займання сталося в селі Безруки Дергачівського району в одноповерховій складській будівлі.





Відзначається, що вогонь охопив площу в тисячу квадратних метрів. У відомстві зазначають, що жертв і постраждалих в результаті пожежі немає.