У Харківській області всю ніч горів склад гуми

14:26 20 серпень Київ, Україна

Увечері, 19 серпня на складі гумових виробів в Харківській області сталася пожежа, всю ніч рятувальники намагалися загасити вогонь, ліквідувати пожежу вдалося лише вранці 20 червня.
 
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ГСЧС).

Займання сталося в селі Безруки Дергачівського району в одноповерховій складській будівлі.

Відзначається, що вогонь охопив площу в тисячу квадратних метрів. У відомстві зазначають, що жертв і постраждалих в результаті пожежі немає.
фото: Харьков: пожар на складе резиновых изделий