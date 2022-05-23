У Харківській області рятувальники успішно ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу

08:15 23 травня Київ, Україна

З 22 по 23 травня після обстрілу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС ліквідували дві пожежі.

Про це повідомила оперативна інформація ГУ ДСНС у Харківській області станом на 7 ранку понеділка 23 травня.



22 травня о 12:40 уламок ворожого снаряда потрапив до приватного будинку у Київському районі Харкова. В результаті спалахнули домашні речі.



Рятувальники 22-ї пожежно-рятувальної частини оперативно ліквідували загоряння на площі близько 1,5 кв. м, не допустивши його розповсюдження.



Також працівники ДСНС виїжджали до Київського району Харкова, бо від обстрілу о пів на перший день постраждали приватні будинки та православний храм, в якому рятувальники проводили роботи з демонтажу віконних рам та скла.



Аварійно-рятувальні роботи проводились у зруйнованій будівлі Салтівського району міста Харкова.



У ніч на 23 травня о 01:55 стався обстріл одного з населених пунктів Чугуївського району. Там загорілися одразу 4 приватні будинки, 2 господарські будівлі, магазин та кафе на загальній площі близько 400 кв.



З цією пожежею боролися рятувальники 50-ї пожежно-рятувальної частини та змогли повністю подолати його о 04:50.



Усього за добу рятувальники здійснили 19 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж – лише 10, на аварійно-рятувальні роботи – 1, для надання допомоги населенню та співробітникам поліції – 6 тощо.