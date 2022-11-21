На Харківщині снаряд рашистів знищив житловий будинок, загинула жінка

Увечері у неділю, 20 листопада, росіяни обстріляли житловий будинок у селищі міського типу Шевченкове у Куп'янському районі Харківщини. З-під завалів дістали тіло загиблої жінки та двох поранених.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За інформацією пресслужби ГУ ДСНС у Харківській області, внаслідок ракетного удару було частково зруйновано торцеву стіну будинку, дах та чотири квартири.
Двох поранених рятувальникам вдалося витягти з-під уламків, один із них перебуває у тяжкому стані.
Крім того, за даними Синєгубова, російські загарбники з мінометів та артилерії обстрілювали райони населених пунктів Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів.
“У місті Куп'янськ обстрілами пошкоджено складські приміщення, об'єкти цивільної промисловості. Відбулися пожежі”, – наголосив керівник області.
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