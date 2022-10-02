На Харківщині сапери виявили біля дамби 650 кг вибухівки

06:32 02 жовтня Київ, Україна

Українські сапери розмінували греблю у селі Великі Проходи Дергачівського району Харківської області. У ході робіт виявили тротил, міни та електродетонатори. Про це розповів начальник Головного управління Нацполіції у регіоні Сергій Болвінов.

"Біля дамби під час перевірки на наявність вибухівки фахівці знайшли 175 кілограм тротилу, 68 протитанкових мін та електродетонатори - загальний тротиловий еквівалент близько 650 кілограм", - йдеться у повідомленні.

. Довелося використовувати техніку." width="810" height="607" />

Для порівняння, навів приклад Болвінов, для підриву труб російських газопроводів Північний потік та Північний потік-2 було використано 500 кг тротилового еквівалента.

"Наслідки вибуху дамби були б жахливими - затоплення цілих сіл та селищ", - зазначив він.