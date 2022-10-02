На Харківщині сапери виявили біля дамби 650 кг вибухівки

Українські сапери розмінували греблю у селі Великі Проходи Дергачівського району Харківської області. У ході робіт виявили тротил, міни та електродетонатори. Про це розповів начальник Головного управління Нацполіції у регіоні Сергій Болвінов.
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Для порівняння, навів приклад Болвінов, для підриву труб російських газопроводів Північний потік та Північний потік-2 було використано 500 кг тротилового еквівалента.
Нагадаємо, в останній декаді вересня російські війська кілька разів обстрілювали греблю Печенізького водосховища в Харківській області.
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